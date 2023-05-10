الاتصالات: شخصنا تراجع أداء الشركات المجهزة للأنترنت

2023/05/10 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم

الاربعاء، عن تراجع أداء الشركات

المجهزة للأنترنت.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "وزيرة الاتصالات ترأست

اجتماع هيئة الرأي في الوزارة لمناقشة

أداء الشرك

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