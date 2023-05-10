2023/05/10 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقف محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، ميدانياً على مراحل الاكساء بطبقة الاسفلت النهائية لجانب الاياب ضمن فقرات مشروع تطوير مدخل كوت ميسان.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يشرف ميدانياً على مراحل الاكساء لتطوير مدخل كوت ميسان المركز الخبري الوطني.

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