شاهد بالفيديو.. بغداد تحدد شروط المدراء العامين.. و البصرة في كارثة مدمرة | الحصاد الإخباري

2023/05/10 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: awEEWeK-0nY

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