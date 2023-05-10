مخرجات جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة السوداني

2023/05/10 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جلسةً اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلالها مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة الخطط العسكرية والأمنية المعدّة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.وشهدت الجلسة التداول في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.حيث […]

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