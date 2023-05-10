العمل تحدد القوانين التي ستعرضها أمام البرلمان بعد الموازنة

2023/05/10 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، القوانين التي ستعرضها أمام مجلس النواب بعد اقرار الموازنة المالية.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”هنالك جملة قوانين مهمة ستعرضها اللجنة بعد الانتهاء من قانون الضمان الاجتماعي”.

وأوضح ان “القوانين هي قانون المعاقين والاحتياجات الخاصة وقانون التقاعد الموحد الذي يحتاج الى تعديل وجملة قوانين تخص شرائح المجتمع فضلا عن فقرات اخرى تخص نقابة العمال”.

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