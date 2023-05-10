مصادر مصرية تتحدث عن هدنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة

2023/05/10 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قناة تلفزيونية مصرية تديرها الدولة، الأربعاء، أن مصر توسطت في وقف إطلاق النار بين إسرئايل والجماعات المسلحة في غزة.

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