البنك المركزي يؤكد استمرار تلبية الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للنقد

2023/05/10 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد البنك المركزي ،اليوم الأربعاء، استمرار تلبيته طلبات الشركات و تمويل الإحتياجات الشخصية للمواطنين كافة.

و قال بيان للمركزي ان "البنك مستمر بتلبية طلبات الشركات (تمويل استيراداتهم من السلع والخدمات)، فضلاً عن تمويل الاحتياجات الشخصية للمواطنين كافة، كالسفر والعلاج والدراسة، عبر المنصة الالكترونية للنقد، و تلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الالكتروني الخاصة بتعزيز ارصدتهم لتغطية تسويات بطاقات الدفع الالكتروني (visa, mastercard) وبسعر الصرف الرسمي 1320 دينار لكل دولار".

و أضاف البيان، أن:"البنك يحث المستفيدين من خدمات المنصة على التالي :

1.



قيام التجار بالتوجه الى تأسيس شركات تجارية لدى دائرة تسجيل الشركات لضمان تلبية طلباتهم عن طريق نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية بانسيابية وبالسعر الرسمي.

2.



قيام المحال التجارية والمولات والمتاجر بتوفير نقاط البيع POS من أجل تسهيل عملية الدفع للمواطنين لتشجيعهم على استخدام طرق الدفع الالكترونية.

3.



اقتناء المواطنين بطاقات الدفع الإلكتروني من الشركات والمصارف، لتسوية التزاماتهم المختلفة عن طريقها.

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