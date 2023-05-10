2023/05/10 | 21:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6lMhM2YFCu0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطعم مصري يطرد فتيات بسبب ارتدائهن الحجاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطعم مصري يطرد فتيات بسبب ارتدائهن الحجاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).