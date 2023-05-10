2023/05/10 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3R6pej0ABBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الصحة البرلمانية: نفتقر لوجود اليات وادوات لكشف المخدرات في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الصحة البرلمانية: نفتقر لوجود اليات وادوات لكشف المخدرات في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).