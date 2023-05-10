2023/05/10 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8hVnl_TgOD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فاضل البدراني - استاذ الاعلام في الجامعة العراقية بشأن ما تحقق من خدمات في العاصمة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فاضل البدراني - استاذ الاعلام في الجامعة العراقية بشأن ما تحقق من خدمات في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).