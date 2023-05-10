2023/05/10 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تأهل حامل اللقب نادي النفط إلى المباراة النهائية لبطولة دوري السلة العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 .وفاز بطل الدوري للموسم السابق فريق النفط على منافسه العنيد نادي زاخو في مباراة حسمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتغلب على زاخو ويلاقي الشرطة في ختام دوري السلة العراقي الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتغلب على زاخو ويلاقي الشرطة في ختام دوري السلة العراقي الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتغلب على زاخو ويلاقي الشرطة في ختام دوري السلة العراقي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).