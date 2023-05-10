نتنياهو عن أنباء وقف إطلاق نار وشيك في غزة: الحملة لم تنته بعد

2023/05/10 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون كبار آخرون، الأربعاء، من أهمية فكرة حدوث وقف وشيك لإطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي، حيث قال نتنياهو: "الحملة لم تنته بعد".

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