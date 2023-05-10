الجيل الجديد يكشف مسؤولية بارزاني عن استمرار أزمة تعليق النفط

2023/05/10 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حمّل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا.

وقال جلبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تركيا لم توافق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كونها تريد شراء النفط بمبالغ زهيدة كما كانت تشتريها من حكومة كردستان".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هم من يتحمل أزمة النفط كونهم وقعوا عقودا نفطية مع تركيا لمدة 50 عاما".

ومازال تصدير نفط اقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي معلقًا منذ اكثر من 45 يومًا، ما أدى لخسائر فاقت الـ1.5 مليار دولار، وسط وجود عدة عقبات فنية وقانونية بين العراق وتركيا لغرض اعادة استئناف التصدير.

ويشهد الاقليم ازمة مالية وانعدام القدرة حتى على توفير رواتب الموظفين، وباعتماد كامل على بغداد بعد ان خرج ملف التصدير النفطي والايرادات من يد الاقليم.

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