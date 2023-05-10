الحشد يكشف تفاصيل الإطاحة بمجموعة اجرامية تابعة للبعث في خمس محافظات

2023/05/10 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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? استخبارات الحشد الشعبي تطيح بمجموعة اجرامية تابعة للبعث المقبور في خمس محافظات

البيان:

بإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي وبمتابعة دقيقة وجهد استخباري متميز، تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي عبر عملية نوعية ناجحة في الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 9 أيار 2023 من الإطاحة بمجموعة إجرامية تضم عددا من القيادات والعناصر البارزة في حزب البعث المقبور في محافظات (بغداد، النجف الأشرف، نينوى، بابل، الديوانية) تعمل على إعادة تدوير بقايا نظام المقابر الجماعية وزعزعة الأمن والاستقرار وتهدد السلم الأهلي وتزرع الفتن وتهدد أمن المواطنين بعد أن ثبت بالأدلة ارتباطاتهم المشبوهة خارجيا.

وقد استندت العملية على مذكرات قضائية وفق المادة 8 / أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات ‏والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، إذ تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية والأصولية.

وتعاهد هيئة الحشد الشعبي أبناء الشعب العراقي العزيز على أن تكون الدرع الحصينة للوطن لإجهاض كل المخططات الإرهابية والإجرامية التي تحاول النيل من أمن البلد ومواطنيه.

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هيئة الحشد الشعبي

10 / 5 / 2023

https://al-hashed.gov.iq/archives/170256

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