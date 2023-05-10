2023/05/10 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو الحزب الديقراطي الكردستاني، صالح عمر، اليوم الأربعاء، عن نقطة خلافية تمنع توصل الكرد لاتفاق بشأن انتخابات برلمان كردستان.

وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النقطة الخلافية الوحيدة تتعلق بعدم الاتفاق على قضية كوتا الأقليات".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يريد تقاسم كوتا الأقليات البالغ عددهم 11 مقعدا بالتساوي بين محافظات الإقليم وهذا غير ممكن"، مبررًا ذلك بأن "مكان انتشارهم في محافظات دهوك وأربيل فقط، ولايوجد مسيحيين أو تركمان بأعداد كبيرة في السليمانية وحلبجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاعد المسيحيين والتركمان تعرقل اتفاق احزاب الاقليم على الانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاعد المسيحيين والتركمان تعرقل اتفاق احزاب الاقليم على الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).