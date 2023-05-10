الغزي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق

2023/05/10 | 22:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء، د.



حميد نعيم الغزي، في مكتبه الخاص، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، السيد جان ‏جيروم كازابيانكا، لبحث التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، فيما يتعلق ‏بالنشاطات التي تنفذها البعثة في عدد من المدن العراقية.



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وأكد د.



الغزي، حرص الحكومة على دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الإنساني والإغاثي، بينها برامج الصليب الأحمر المتعلقة بنشر مبادئ القانون الدولي والإنساني، ولاسيما المتعلق بملف إدماج النازحين العائدين إلى مدنهم المحررة.من جهته قدم السيد كازابيانكا، إيجازاً عن تاريخ بعثة الصليب الأحمر في العراق ومساهمته بملفات عدة، منها، ملف المفقودين والنازحين، إلى جانب متابعة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ‏التي كفلها الدستور العراقي في السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، من النواحي الصحية والإنسانية وفقاً للمعايير الدولية.



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وأضاف، أن البعثة ركزت جهودها المستقبلية نحو التطوير التقني للعاملين، وتوفير التدريب المهني في عدد من مراكز التأهيل البدني والصحي والنفسي للمستفيدين من المعاقين في ثلاث محافظات (أربيل، وبغداد، وذي قار)، كما اشتملت الرؤى المستقبلية على إدراج ملف التغير المُناخي ضمن برامج وأنشطة البعثة، بالإضافة إلى العمل مع الحكومة العراقية بشأن تطوير القوانين الخاصة بذوي المفقودين، والعمل على التحقق من مصير المفقودين بالتنسيق مع وزارة الصحة ودوائر الطب العدلي.

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