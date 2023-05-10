رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة

2023/05/10 | 22:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيسَ ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد رافل ياسين خضير، ورئيسَ هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في لقاءين منفصلين، وبحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية السيد زياد الجنابي.

وبحث اللقاء آلية عمل المؤسستين الرقابيتين، والاطلاع على سير الأعمال فيهما، والتأكيد على ضرورة تفعيل وتعزيز دورهما، وتكثيف الجهود؛ للحفاظ على المال العام، مع التأكيد على توفير الدعم والإمكانيات اللازمة لنجاح عمل هذه المؤسسات.

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