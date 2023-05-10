الأسدي: قانون الضمان سيستقطب ملايين العمال.. وهذه امتيازاته

2023/05/10 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، ان يستقطب قانون الضمان الاجتماعي "ملايين الناس من العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم".

وشرع مجلس النواب اليوم بالتصويت على مشروع القانون وأرجأ باقي المواد الى الجلسة المقبلة.

وقال الأسدي في تصريح صحفي :"بعد التصويت على 35 مادة من اصل 108 من قانون الضمان الجديد يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد".

وأضاف، ان "وزارة العمل وضعت لجان على اللجان لمتابعة قانون الضمان".

وأكد الأسدي "يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد".

وأشار الى "وجود خصوصية للنساء العاملات بحسب القانون الجديد وستحصل على راتب كامل خلال فترة الأمومة".

ودعا الأسدي "كل الفعاليات الاجتماعية للمشاركة معنا في صنع قرارات وزارة العمل".

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