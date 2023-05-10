بشرى لـ10 ملايين عراقي.. نائب يكشف تفاصيل قانون تقاعد العمال

2023/05/10 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، التصويت على 33 مادة من اصل 82 مادة من قانون تقاعد العمال الذي سيتم الانتهاء منه في الجلسة القادمة، مشيرا الى انه سيخدم 10 ملايين مواطن عراقي.

وقال الكلابي في تصريحات وردت لـ"بغداد اليوم"، إنه "نبشر الطبقة الكادحة من ابناء الشعب العراقي من العمال بالمضي بتصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، مبينا انه "وعدنا في يوم 1 / 5 بعيد العمال ان تكون هذه السنة التي يرى فيها قانون العمال النور ووفينا بهذا الوعد".

واضاف الكلابي أنه "تم التصويت على 33 مادة من مجموع 82 مادة من القانون"، مشيرا الى ان "المتبقى 10 صفحات لاكمال تصويت القانون في الجلسة القادمة بعد إكمال التصويت على المواد الطويلة".

واوضح ان "التصويت على قانون العمال هي بشرى لاكثر من 10 مليون عراقي"، مبينا ان "العامل لم يكن يرى اي مصير واضح يتعلق بوضعه او عائلته او مرضه".

واعتبر ان "قانون العمال سيكون داعم حقيقي لتوجه نحو القطاع الخاص على حساب التزاحم على القطاع العام"، مبينا انه "ستكون هناك عقوبات على رب العمل في حال عدم تسديد التوقيفات التقاعدية للصندوق".

وفيما يتعلق بالموانة، أكد الكلابي ان "اللجنة المالية مستمرة بمناقشة مشروع قانون موازنة من الساعة 9 صباحاً الى ما بعد منتصف الليل في بعض الاحيان"، مشيرا الى ان "استضافة أكثر من 18 وزيرا و 7 هيئات واجهزة امنية وخبراء لمناقشة بنود وابواب الموازنة".

واوضح ان "الميزانية كبيرة وتصل لأول مرة لأكثر من 199 تريليون دينار وتحتوي على أبواب كبيرة وتفاصيل متفرعة لهذا تتطلب تدقيق مواد مشروع قانون الموازنة"، مشيرا الى ان "طرح الموازنة من اللجنة المالية الى البرلمان وإقرارها لن يتجاوز هذا الشهر".

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