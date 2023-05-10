"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة

2023/05/10 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتاحت "غوغل" الأربعاء في 180 دولة الاستخدام العام باللغة الإنكليزية لروبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي "بارد" الذي استحدثته أخيراً، وأعلنت أنها ستدمج قريباً هذه التقنية بعدد من المنصات الأخرى من بينها البحث على الإنترنت.

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