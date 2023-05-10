مدرب شباب العراق يُعلن قائمته الأولية لمونديال الأرجنتين

2023/05/10 | 23:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عماد محمد يأمل في دخول التاريخ مع شباب العراق (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

كشف عماد محمد، المدير الفني لمنتخب شباب العراق لكرة القدم، الأربعاء، قائمته الأولية، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي من المزمع انطلاقها في الـ20 من شهر مايو/ أيار الجاري.

وشهدت القائمة غياب زيدان إقبال، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، وشربل شمعون لاعب نادي ملبورن سيتي الأسترالي، وبلند أزاد لاعب غرافشاب الهولندي.

القائمة التي قدمت بطريقة مميزة، شهدت العديد من الأسماء التي تألقت في بطولة آسيا الأخيرة، التي حصد "ليوث الرافدين" فيها المركز الثاني، مثل المدافع آدم طالب، وعبد القادر أيوب، وعلي جاسم، رفقة القائد عبد الرزاق قاسم، والظهير الأيمن للمنتخب العراقي الأول آلاي فاضل.

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يُذكر أن منتخب "ليوث الرافدين" سيواجه في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم منتخب أوروغواي يوم 22 من هذا الشهر، وبعد ذلك سيقابل تونس في 25 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام المنتخب الإنكليزي في 28 من الشهر نفسه.

🚨🚨🚨تعرف على اسماء منتخب شباب العراق بالفديو👇👇🇮🇶🇮🇶فكره حلوه✌️ pic.twitter.com/FOXvAjWtwf

— Iraqi Sports News- اخبار الكرة العراقية (@surfx33) May 10, 2023

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