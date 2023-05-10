الاستخبارات التركية تعلن القبض على قيادي كبير بـ”داعش” في سوريا

2023/05/10 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الاستخبارات التركية القبض على قيادي كبير في تنظيم “داعش” الإرهابي وثلاثة من أعوانه في سوريا.وأوضحت الاستخبارات التركية، أن طواقمها نفذت عملية أمنية خاصة في سوريا، تم إثرها إلقاء القبض على المسؤول في تنظيم “داعش” المعروف “بشهاب ڤاريش” رفقة 3 من مساعديه.وتجدر الإشرارة إلى أن “ڤاريش” كان عرف سابقا بكونه (والي […]

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