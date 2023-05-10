2023/05/10 | 23:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قررت اللجنة التنسيقية لتظاهرات الموظفين في العراق التصعيد والاستمرار بالتظاهر...

ظهرت المقالة موظفو العراق يحتجون من أجل نظام رواتب جديد..



وتحذيرات من استثمارها سياسيا أولاً على المسلة.

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