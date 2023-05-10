ديالى تطرح الشراكة الاقتصادية مع 9 دول لإنعاش المصانع

2023/05/10 | 23:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت غرف التجارة في ديالى، الاربعاء، اطلاقها مبدأ الشراكة الاقتصادية مع 9 دول في 4 مجالات.

وقال رئيس غرف التجارة محمد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” الاضطرابات الامنية والاقتصادية دفعت 90% من المصانع والمعامل الى التوقف عن العمل وتسريح الالاف من العمال خلال السنوات الماضية”.

واضاف،ان” ملف البطالة في ديالى مثير للقلق وقد سعينا عبر جولات خارجية الى اعتماد مبدا الشراكة الاقتصادية مع 9 دول من ناحية دعوتها للاستثمار والتعاون في 4 مجالات مهمة منها الصناعة والزراعة”.

واشار الى ان” الغرف لديها خطة عمل لاقامة اول مؤتمر استثماري في بعقوبة قريبا من اجل طرح اليات العمل والاستثمار المشترك والسعي الى بلورة شراكات تجارية تخلق افاقا جديدة للعمل من ناحية استغلال المصانع والمعامل واعادة احيائها من جديد”.

وعانت ديالى بعد 2003 من الاضطرابات الامنية التي دفعت الى توقف اغلب مصانعها عن العمل وتسريح الاف من العمال”.

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