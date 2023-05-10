مقرب من الإطار: السوداني ينتظر حسم الموازنة للمضي بالتعديل الوزاري

2023/05/10 | 23:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السياسي المقرب من الاطار التنسيقي سعد المطلبي، الأربعاء ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينتظر حسم ملف الموازنة، لتقديم قائمة المشمولين بالتعديل الوزاري المرتقب.

وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لديه قائمة نهائية بالوزراء الذين سيشملون بالتعديل الوزاري المقبل”.

وأضاف، ان “السوداني سيحتفظ بقائمة البدلاء لحين تصويت مجلس النواب على الموازنة الاتحادية ليبدأ بعدها باجراء مشاوراته مع قادة الكتل السياسية لتهيئة المرشحين البدلاء للوزراء المشمولين بالتعديل الوزاري “.

وأشار المطلبي، الى ان “الاتفاق بين رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية بان يكون الإستبدال من نفس الكتلة السياسية التي سيتم إقالة وزيرها”.

ويعتزم السوداني بعد تجربة وزرائه لعدة أشهر على إجراء تعديل وزاري قريب، لا سيما بعدما أعلن أنه حق دستوري لن يتنازل عنه، ملمحا إلى أنه سيذهب إلى البرلمان لأجل ذلك.

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