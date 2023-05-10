2023/05/10 | 23:26 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على أربعة عناصر إرهابية في الأنبار.
وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بعمليات استباقية وجهود حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 إرهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بعمليات استباقية وجهود حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 إرهابيين في الانبار المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 إرهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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