2023/05/10 | 23:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على أربعة عناصر إرهابية في الأنبار.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بعمليات استباقية وجهود حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 إرهابيين في الانبار المركز الخبري الوطني.

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