2023/05/10 | 23:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن المحادثات الرباعية...

ظهرت المقالة تركيا: سنعمل على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع دمشق أولاً على المسلة.

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