"العميد الكربلائي" يصطاد "غزلان البادية" ويقفز الى المركز السابع في الدوري الممتاز

2023/05/10 | 23:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي كربلاء، الاربعاء، من

تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي النجف

بنتيجة 2-1 في ديربي الفرات الاوسط لحساب

الجولة 28 للدوري العراقي الممتاز لكرة

القدم.

وجرت المباراة في التاسعة والنصف مساءً

على

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