2023/05/10 | 23:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BEd9gUJg6DY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوء التغذية عند المراة الحامل ومضاعفاته) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوء التغذية عند المراة الحامل ومضاعفاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).