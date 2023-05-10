"ضربات مباشرة".. صواريخ من غزة تطال مواقع عدة في إسرائيل دون إصابات

2023/05/10 | 23:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الإسرائيلية إن العديد من المواقع في إسرائيل تعرضت لضربات مباشرة من الصواريخ من غزة، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.وأظهرت صور نشرتها هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية سقوط صاروخ بالقرب من مبان وتسبب في أضرار جسيمة في عسقلان.

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