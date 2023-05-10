2023/05/10 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وقع العراق وإيران مذكرة تفاهم نفطي مشترك بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأربعاء، وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية جواد أوجي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين العراق وإيران، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتعزيز قدرة البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".

ورعى السوداني بحسب البيان "توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقّعها عن الجانب الإيراني جواد أوجي".

"واشتملت المذكرة على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره، والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب" بحسب البيان.

وتضمّنت المذكرة المبرمة بين الجانبين أيضاً "تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية، وفي مجال التدريب وتأهيل الملاكات العاملة في قطّاعي النفط والغاز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم نفطي مشترك (تفاصيل)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم نفطي مشترك (تفاصيل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).