المندلاوي يبحث مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في البرلمان البولندي الأزمة الأوكرانية

2023/05/10 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شارك القائم بالاعمال المؤقت مقداد أيوب المندلاوي، اليوم الاربعاء، باللقاء السنوي الذي ينظمه مجلس النواب البولندي مع سفراء الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى وارشو، في مبنى مجلس النواب البولندي.

وبحسب بيان للمندلاوي تلقته (بغداد اليوم)، فان "اللقاء الذي ترأسته رئيسة مجلس النواب البولندي اليزابيث فيتك، تناول التطورات على الساحة السياسية العالمية، لاسيما الوضع الحالي في أوروبا، عقب إندلاع الازمة الروسية الاوكرانية".

وأضاف البيان، ان "فيتك استعرضت إنعكاسات العمليات العسكرية في أوكرانيا وتداعياتها، وركزت في حديثها على الاوضاع المجتمعية وتأثيرها في المستقبل".

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