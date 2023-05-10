القبض على متهم انتحل صفة ضابط في بغداد

2023/05/10 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد/ الكرخ، القبض على متهم انتحل صفة ضابط في القوات الأمنية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبعملية امتازت بالسرعة في الأداء، وبمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت قوة بإشراف مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد الكرخ من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 261 من قانون العقوبات العراقي بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض في بغداد، وذلك بعد قيامه بانتحال صفة ضابط في القوات الأمنية".

ولفت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".

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