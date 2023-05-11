2023/05/11 | 00:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: izZqaUAMMMk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهد: التسريبات تقول هناك ضغوطات على لجنة الاستئناف بخصوص العقوبات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شهد: التسريبات تقول هناك ضغوطات على لجنة الاستئناف بخصوص العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).