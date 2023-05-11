2023/05/11 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفاهم على تعاون اقتصادي وأمني وطهران تبارك التقارب بين أنقرة ودمشق موسكو- الزمان اتفق وزيرا الخارجية التركي والسوري الأربعاء خلال اجتماع في موسكو هو الأول منذ العام 2011، على وضع خارطة طريق تهدف إلى تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ الوزيرين السوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيريهما الروسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استجابة سورية وتركية لخارطة تطبيع روسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استجابة سورية وتركية لخارطة تطبيع روسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استجابة سورية وتركية لخارطة تطبيع روسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).