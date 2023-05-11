استجابة‭ ‬سورية‭ ‬وتركية‭ ‬لخارطة‭ ‬تطبيع‭ ‬روسية

2023/05/11 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاهم‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬اقتصادي‭ ‬وأمني‭ ‬وطهران‭ ‬تبارك‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬ اتفق‭ ‬وزيرا‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬والسوري‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وأنقرة‭.‬ وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬أنّ‭ ‬الوزيرين‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬والتركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو،‭ ‬ونظيريهما‭ ‬الروسي‭ […]

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