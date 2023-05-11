2023/05/11 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افتح عبدالسلام في جادة الشانزيلزيه الأشهر في باريس وعموم فرنسا، جرى وضع شاشة كبيرة، سيتم من خلالها إقامة مسابقة فريدة من نوعها في املاء اللغة الفرنسية، ويحق المشاركة فيها لمَن تجاوز العاشرة من عمره. لو جرى وضع شاشة مماثلة في ساحة التحرير او ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد، مع الإعلان عن الاختبار في الاملاء باللغة العربية، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغة غريبة لا تشبهنا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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