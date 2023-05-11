لغة‭ ‬غريبة‭ ‬لا‭ ‬تشبهنا‭ ‬

2023/05/11 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتح عبدالسلام في‭ ‬جادة‭ ‬الشانزيلزيه‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وعموم‭ ‬فرنسا،‭ ‬جرى‭ ‬وضع‭ ‬شاشة‭ ‬كبيرة،‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬املاء‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ويحق‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬لمَن‭ ‬تجاوز‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭.‬ لو‭ ‬جرى‭ ‬وضع‭ ‬شاشة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬او‭ ‬ساحة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الكبرى‭ ‬ببغداد،‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الاختبار‭ ‬في‭ ‬الاملاء‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ […]

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