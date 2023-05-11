إدانة دولية لهجوم كنيس جربة في موسم الحج اليهودي

2023/05/11 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جربة‭ (‬تونس‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باريس‭ -‬الز‭ ‬مان‭ ‬ ‭ ‬تحقق‭ ‬السلطات‭ ‬التونسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ملابسات‭ ‬هجوم نفذه‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬وقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬وزائرين‭ ‬اثنين‭ ‬خارج‭ ‬كنيس‭ ‬يهودي‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬جربة‭ (‬شرق‭) ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬اليهودي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُقتل‭ ‬بالرصاص‭.‬وهذا‭ ‬الكنيس‭ ‬هو‭ ‬الأقدم‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكان‭ ‬استُهدِف‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬بهجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬بعربة‭ […]

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