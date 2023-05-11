بعد أشهر من الجمود.. الاتحاد يؤكد المضي بتصفير خلافاته مع الديمقراطي

2023/05/11 | 00:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأربعاء، حلحلة المشاكل والمضي لنبذ الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لافتا الى وجود ضغوط داخلية وخارجية واممية من اجل انهاء الخلافات بين الحزبين.

وقال السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي ومن خلال المكاتب الانتخابية فأنهما عقدا خلال 6 اشهر اجتماعين فقط تم خلالهما الاتفاق على جملة امور تتعلق بملف الانتخابات”.

واضاف ان “الحزبين وبعد ضغوط داخلية ودولية ومن قبل الامم المتحدة فأنهما عقدا امس الاول اجتماعا بين رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، من اجل حلحلة الامور بين الحزبين”.

وبين ان “الاجتماع يؤشر وجود تحرك ايجابي من قبل الحزبين لحلحلة المشاكل العالقة والمضي نحو الاستحقاقات المستقبلية وبالتالي فأن ماجرى من اجتماع هو بوابة لنبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة لشعب الاقليم”.

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