2023/05/11 | 00:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية هبوطا قياسيا جديدا، إذ تجاوز الـ 9000 ليرة مقابل الدولار الأميركي، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق. وارتفع سعر تصريف الدولار مقابل الليرة في دمشق بمقدار 300 ليرة أمس، أي بنسبة تقارب 3.39%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 9050، وسعر مبيع يبلغ 9150 ليرة للدولار […]

ظهرت المقالة انهيار قياسي جديد لليرة السورية..



خسرت 124% منذ بداية العام أولاً على ايرث نيوز.

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