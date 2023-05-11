2023/05/11 | 00:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو لجنة النزاهة النيابية باسم...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: نواب يكشفون عن سرقة أموال تأمينات العمال الأجانب..



تفوق سرقة القرن أولاً على المسلة.

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