2023/05/11 | 00:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم...

ظهرت المقالة السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم مع ايران بشأن استثمار الحقول النفطية المشتركة أولاً على المسلة.

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