ديربي الغضب.. الإنتر يفوز على ميلان ويقترب من نهائي الأبطال

2023/05/11 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز إنتر ميلان على أي سي ميلان 2-0، على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان بمباراة الإياب في ذات الملعب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وسيواجه الفائز منهما في المباراة النهائية، المنتصر من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وحقق ميلان لقب دوري الأبطال 7 مرات آخرها عام 2007، بينما حصد غريمه إنتر اللقب 3 مرات آخرها عام 2010.

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