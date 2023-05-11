إنتر يضع قدماً في النهائي بهدفين في مرمى ميلان

2023/05/11 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلانو (أ ف ب) – وضع إنتر قدماً في النهائي بفوزه على مضيفه ميلان 2-صفر سجلهما في غضون 3 دقائق مطلع الشوط الأول في دربي مدينة ميلانو على ملعب سان سيرو الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وحسم إنتر المتوج باللقب 3 مرات آخرها عام 2010 النتيجة بعد […]

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