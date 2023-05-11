2023/05/11 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z8sXQnLpZT4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط المدني مصطفى الـ سلمان : نوري المالكي سرق الموازنة العامة في عام 2014) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط المدني مصطفى الـ سلمان : نوري المالكي سرق الموازنة العامة في عام 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).