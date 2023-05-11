ديربي ميلانو.. الإنتر يحسم مواجهة الذهاب ويفك العقدة أمام غريمه ميلان في تشامبيونزليغ

2023/05/11 | 01:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي الإنتر على جاره إسي ميلان بهدفين نظيفين، في مباراتهما التي أقيمت على أرض ملعب "سان سيرو"، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022.

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