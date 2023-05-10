بلومبرغ: شركة إماراتية عملاقة تراهن على

2023/05/11 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة بلومبرغ عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، الأربعاء، قولهم إن شركة استثمارية مملوكة لأحد كبار العائلة المالكة الإماراتية تقوم بعملية Short Selliing لأسهم أميركية، في إشارة إلى توقعات بتأثيرات سلبية للركود على الأسواق في الولايات المتحدة.

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