في النجف.. اعتقال عصابة نفذت 16 سرقة

2023/05/11 | 01:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة النجف، عن اعتقال عصابة نفذت 16 سرقة في المحافظة.

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