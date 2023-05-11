الأسدي يحدد الحد الأدنى للراتب التقاعدي للعامل وفق القانون الجديد

2023/05/11 | 01:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏*قانون الضمان الاجتماعي للعمال لا يشمل موظفي الدولة.‏* ‏الحد الأعلى كان سابقا 400 الف للعامل المتقاعد اما القانون الجديد سيضمن راتب تقاعدي بمبلغ 500 الف دينار كحد ادنى للعامل المتقاعد‏*العامل سيتمكن ‏من فتح حساب‏ تقاعدي ‏ودفع الاشتراكات عبر ‏تطبيقات الكترونية لضمان تقاعده*سيتم فرض غرامات كبيرة على معامل وشركات محال القطاع الخاص التي لا تفصح […]

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