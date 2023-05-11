غارات جوية إسرائيلية على عدد من مناطق القطاع

2023/05/11 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحرة الليلة دوافع التصعيد الجديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والدعوات الأميركية والإقليمية لوقف التصعيد.

كما ناقشت أيضا التطورات في السودان وكيف دفعت الضغوط الأميركية الجيش السوداني والدعم السريع للجلوس على طاولة التفاوض، بالإضافة إلى التداعيات السياسية والإنسانية لزلزال تركيا وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على مجريات العملية الانتخابية

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