2023/05/11 | 02:05 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: WeXGWS-x37A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم حميد: الزوراء يفتقد للجماعية والروحية في دورينا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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